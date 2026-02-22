Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 04:01

В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

В Киеве в третий раз за ночь прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве в третий раз за ночь прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что взрывы произошли во время действия воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение распространили на всю территорию страны. Официальной информации о возможных разрушениях к моменту публикации не приводилось.

Взрыв в здании ТЦК на Украине признали терактом
Взрыв в здании ТЦК на Украине признали терактом

Ранее в центре Львова прогремели взрывы после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. Пострадали 14 человек. По предварительным данным, сработало СВУ в машине или рванула граната. Львовский мэр Андрей Садовой утверждает, что речь идёт о теракте.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar