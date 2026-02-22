В центре Львова раздались взрывы, есть погибшие и раненые правоохранители

В центре Львова прогремели взрывы после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. Есть погибшие и раненые правоохранители, сообщает Нацполиция.

В центре Львова раздались взрывы. Telegram / Политика Страны

Было слышно не менее двух взрывов в городе. По предварительным данным, сработало СВУ в машине или рванула граната.

