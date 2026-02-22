В России утвердили новый ГОСТ на растворимый кофе

В России утвердили новый госстандарт на растворимый кофе, который вступит в силу с 1 ноября этого года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Теперь допускается наличие небольших комочков, которые легко рассыпаются при прикосновении, тогда как ранее кофе должен был быть полностью рассыпчатым. Время заваривания остаётся прежним: горячая вода растворяет напиток за полминуты, холодная — за три минуты. Для гранул предусмотрено небольшое сокращение времени до 2,5 минут при наличии единичных спекшихся частиц.

Стандарт расширяет перечень ингредиентов: кроме традиционного цикория и ржи, разрешено использовать разнообразные продукты растительного происхождения и пищевые добавки.

А ранее Росстандарт ввёл первый в России ГОСТ на бананы, предназначенные для ввоза и последующей продажи в магазинах. Согласно стандарту, плоды будут проходить контроль по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Ввоз жёлтых бананов запрещён — разрешены только зелёные или светло-зелёные, чтобы они дозрели уже на российских складах. Среди других требований: лёгкий огуречный аромат, выделение млечного сока при разрезании, длина плода не менее 14 сантиметров, в одной кисти должно быть минимум три банана. Также допускается не более одного вырезанного плода в кисти с остатком зелёной плодоножки.