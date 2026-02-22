Компания Wella хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака

Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака. Производитель, ушедший из РФ после начала спецоперации, сможет продавать в нашей стране средства по уходу за волосами. Об этом журналисты узнали из данных Роспатента.

Так, «Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл» хочет зарегистрировать товарный знак и логотип бренда ILLUMINA COLOR, заявка подана в этом месяце. В сервисе проверки контрагентов Rusprofile рассказали, что в случае успеха немцы смогут выпускать краски для волос, а также препараты для удаления тонера и обесцвечивания. Производитель работал в нашей стране с 1994 года, пишет РИА «Новости».

Ранее испанский бренд Zara, входящий в группу Inditex, зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins. Заявителем выступила «Индустрия Де Дисено Текстил».