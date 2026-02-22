Politico: Мелони и Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит
Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесли двусторонний саммит, назначенный на апрель. По данным газеты Politico, он пройдёт минимум в середине июня в Тулузе.
«Мелони попросила Макрона перенести двусторонний саммит на время после саммита G7 в Эвиан-ле-Бене 15-17 июня», — приводит издание неназванного дипломата.
Отдельно подчёркивается, что просьба о переносе прозвучала ещё в феврале. Это означает, что недавняя перепалка лидеров не сыграла роль в переносе.
Напомним, между Римом и Парижем произошёл очередной дипломатический скандал. Джорджа Мелони в социальных сетях высказалась об убийстве активиста националистического толка во Франции. Это вызвано нервную реакцию Макрона.
