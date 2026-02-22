Высказывания главы украинского режима Владимира Зеленского и лидеров Европы о якобы победе на фронте с Россией произносятся ими как аффирмации. С таким мнением в эфире своего YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский просыпается и по утрам говорит: «Мы не проигрываем войну, мы не проигрываем войну». Кая Каллас делает также, Урсула делает также», — сыронизировал журналист.

Христофору отметил, что Европейский союз продолжает подталкивать Украину к затяжному конфликту, основываясь на ошибочных представлениях о возможности ослабить Россию. По его мнению, нынешняя стратегия Киева и Брюсселя строится на постоянных аффирмациях успеха, что он назвал безумием, но при этом подчеркнул, что это целенаправленная политика. Журналист предположил, что Зеленский намерен следовать этой стратегии, поддерживая иллюзию победы для внутренней и международной аудитории.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отсутствие прогресса на дипломатическом треке связано с действиями Москвы. Он отметил, что на переговорах в Женеве США якобы убедились в том, что Россия блокирует процесс, и подчеркнул необходимость проведения следующей встречи с реальными результатами.