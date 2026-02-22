Премьер-министр Венгрия Виктор Орбан заявил, что целью киевского режима является затягивание конфликта, несмотря на многомиллиардное финансирование со стороны Европы. Об этом он написал в соцсети Х.

«Если война закончится, прекратится и финансирование. План Украины: сделать так, чтобы война не прекращалась», — отметил он.

Орбан указалн, что здравый смысл всё ещё преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, эти страны не станут рисковать будущим своих семей, направляя миллиарды евро на поддержку чужого конфликта. Он подчеркнул, что настало время для мирного урегулирования и прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что переговоры европейских лидеров с главой украинского режима Владимиром Зеленским о финансировании Украины не принесли результатов. На встрече в Мюнхене обсуждалось предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для закупок вооружений в США, однако оно не было поддержано.