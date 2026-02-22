Шесть человек пострадали во время знаменитого «голого фестиваля» в Японии

Шесть человек пострадали при давке на знаменитом «голом фестивале» в японской префектуре Окаяма, передаёт телеканал NHK. В традиционном состязании у храма приняли участие около десяти тысяч мужчин. Они надели набедренные повязки и попытались сразиться за деревянные «синги» — специальные жезлы, которые, как считается, приносят удачу.

По данным правоохранителей, давка началась, когда в главном зале выключили свет и в толпу выбросили жезлы. Организаторы уже принесли извинения, признав, что не предприняли достаточно для обеспечения безопасности.

Ранее посетители одного из торговых центров Уфы устроили давку за воздушные шары с призами. Акцию организовали в честь Дня всех влюблённых. Администрация высыпала в толпу семь тысяч шариков, которые участники тут же стал колоть иглами. Пострадали ребёнок и женщина. Возбуждено уголовное дело.