Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 07:48

Шесть человек пострадали во время знаменитого «голого фестиваля» в Японии

Обложка © X / 1007tayame

Обложка © X / 1007tayame

Шесть человек пострадали при давке на знаменитом «голом фестивале» в японской префектуре Окаяма, передаёт телеканал NHK. В традиционном состязании у храма приняли участие около десяти тысяч мужчин. Они надели набедренные повязки и попытались сразиться за деревянные «синги» — специальные жезлы, которые, как считается, приносят удачу.

По данным правоохранителей, давка началась, когда в главном зале выключили свет и в толпу выбросили жезлы. Организаторы уже принесли извинения, признав, что не предприняли достаточно для обеспечения безопасности.

В школе Владивостока произошла массовая давка, СК проводит проверку
В школе Владивостока произошла массовая давка, СК проводит проверку

Ранее посетители одного из торговых центров Уфы устроили давку за воздушные шары с призами. Акцию организовали в честь Дня всех влюблённых. Администрация высыпала в толпу семь тысяч шариков, которые участники тут же стал колоть иглами. Пострадали ребёнок и женщина. Возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar