В школе Владивостока произошла массовая давка, СК проводит проверку

В школе № 9 Владивостока произошла массовая давка учеников, никто из детей не пострадал. Представитель регионального Минздрава в беседе с РИА «Новости» заявил, что экстренные службы не привлекались к происшествию в учебном заведении.

Тем временем в социальных сетях продолжают распространяться сведения о пострадавших школьниках. Согласно данным, появившимся в местных Telegram-каналах, в результате столпотворения в раздевалке несколько детей получили травмы различной степени тяжести — от ушибов до трещины в ребре у одной из учениц.

Прокуратура города подтвердила факт происшествия и начала проверку. По информации надзорного ведомства, инцидент произошёл из-за одновременного окончания занятий у большого количества учащихся. Это привело к массовому скоплению детей в помещении раздевалки, где школьники пытались получить свою верхнюю одежду.

В ходе предварительного расследования установлено, что должностные лица образовательного учреждения не предприняли необходимых организационных мер для обеспечения безопасности детей. В муниципальном центре управления Владивостока подчеркнули, что все ответственные за произошедшее лица будут привлечены к ответственности. По данному факту СК проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Краснодарской школе 14-летний ученик получил травмы лица в результате выстрела из сигнального пистолета. Подросток принёс оружие в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Во время перемены один из его друзей, играя с пистолетом, случайно выстрелил, ранив владельца оружия. Пострадавший был госпитализирован.