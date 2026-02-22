Мириться обязательно: Как просить прощения в Прощёное воскресенье, чтобы Бог услышал

Сегодня, 22 февраля 2026 года, православные верующие отмечают Прощёное воскресенье — последний день Масленичной недели и важный подготовительный этап перед Великим постом, который начнётся уже завтра, 23 февраля. Как правильно просить прощения в этот день, и что важно знать о празднике, узнал Life.ru.

Этот праздник, также называемый Неделей сыропустной или Воспоминанием Адамова изгнания, напоминает о необходимости очищения души от обид, ссор и грехов. Традиция просить и давать прощение уходит корнями в древние монастырские обычаи: монахи, уходя на 40 дней в пустыню на время поста, не были уверены, что вернутся живыми, поэтому перед разлукой мирились друг с другом.

В храмах в этот день после вечерней службы совершается особый чин прощения: священник кланяется прихожанам и просит у них прощения, а верующие отвечают ему взаимно. Затем люди обращаются друг к другу с теми же словами.

Как правильно просить прощения

Главное правило — искренность. Формальные фразы без внутреннего раскаяния теряют смысл. Священники подчёркивают: лучше сказать меньше, но от сердца, чем произносить слова механически. Традиционная формула в русской православной традиции звучит так:

Один человек говорит: «Прости меня»(или более развёрнуто: «Прости меня, если я обидел тебя вольно или невольно, словом или делом»). В ответ принято отвечать: «Бог простит, и я прощаю». После этого люди обычно обнимаются или совершают троекратное христианское целование.

Просить прощения лучше лично, глядя в глаза, без оправданий и отговорок. Идеально — называть конкретную обиду или поступок, а не ограничиваться общим «прости за всё». Это помогает действительно отпустить зло из сердца.

Если личная встреча невозможна — можно позвонить или отправить искреннее сообщение. Главное — не отказывать в прощении и не держать зла: «Если вы не прощаете людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:15).

В Прощеное воскресенье ещё разрешены молочные продукты, яйца, рыба — это последний день, когда можно вкусно поесть перед строгим постом. Многие накрывают прощальный масленичный стол с блинами.

Пусть этот день поможет каждому очистить душу, примириться с ближними и с чистым сердцем вступить в Великий пост — время молитвы, покаяния и подготовки к светлому празднику Пасхи.

Ранее Life.ru рассказал, что главным смыслом Масленицы на Руси была возможность встретиться с родными, на что в повседневной суете часто не хватало времени. Этот яркий праздник, наполненный ароматом блинов и весельем, имеет глубокие исторические корни. Изначально празднества могли длиться до двух недель и были тесно связаны с поминальными обычаями, откуда и возникла традиция печь блины — простое и быстрое блюдо.