На Солнце впервые за четыре года не оказалось ни одного пятна

Учёные зафиксировали полное отсутствие пятен на видимой стороне солнечного диска впервые за последние четыре года. О таком необычном состоянии светила специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали в своём Telegram-канале.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращённой к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — написали они.

Специалисты пояснили природу явления: пятна формируются там, где скапливаются магнитные поля, и именно их количество служит главным индикатором уровня активности звезды, поскольку магнитные поля выступают источником энергии для вспышек. Отсутствие подобных образований характерно для периодов минимальной активности, и нынешняя ситуация не стала исключением. Как уточняется в сообщении, в последний раз такая картина наблюдалась 11 декабря 2021 года, то есть более четырёх лет Солнце не выглядело настолько «чистым».

В лаборатории также упомянули исторические примеры длительных периодов затишья, например, минимум Маундера, совпавший по времени с Малым ледниковым периодом в XVII–XVIII веках. Несмотря на это, астрономы склонны считать текущее явление краткосрочным, учитывая, что пик нынешнего солнечного цикла был пройдён всего полтора года назад.

А ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о переносе запуска пилотируемой миссии к Луне Artemis II, который ранее планировался на март. Причиной стали выявленные технические неисправности. Специалисты зафиксировали сбой в системе подачи гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. Изучить и устранить неполадку можно только в условиях сборочного цеха