Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 08:43

На Солнце впервые за четыре года не оказалось ни одного пятна

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Учёные зафиксировали полное отсутствие пятен на видимой стороне солнечного диска впервые за последние четыре года. О таком необычном состоянии светила специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали в своём Telegram-канале.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращённой к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — написали они.

Специалисты пояснили природу явления: пятна формируются там, где скапливаются магнитные поля, и именно их количество служит главным индикатором уровня активности звезды, поскольку магнитные поля выступают источником энергии для вспышек. Отсутствие подобных образований характерно для периодов минимальной активности, и нынешняя ситуация не стала исключением. Как уточняется в сообщении, в последний раз такая картина наблюдалась 11 декабря 2021 года, то есть более четырёх лет Солнце не выглядело настолько «чистым».

В лаборатории также упомянули исторические примеры длительных периодов затишья, например, минимум Маундера, совпавший по времени с Малым ледниковым периодом в XVII–XVIII веках. Несмотря на это, астрономы склонны считать текущее явление краткосрочным, учитывая, что пик нынешнего солнечного цикла был пройдён всего полтора года назад.

Активность на Солнце упала до самых низких значений за два года
Активность на Солнце упала до самых низких значений за два года

А ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о переносе запуска пилотируемой миссии к Луне Artemis II, который ранее планировался на март. Причиной стали выявленные технические неисправности. Специалисты зафиксировали сбой в системе подачи гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. Изучить и устранить неполадку можно только в условиях сборочного цеха

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Вселенная
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar