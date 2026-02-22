Военнослужащий ВСУ во время переправы через обледеневшую реку Оскол обратился к товарищу на русском языке, чтобы поддержать его. Об этом сообщает Украинская служба BBC.

По данным источника, украинские военные провели два месяца на передовых позициях. Ночью они начали переходить замёрзшую реку, чтобы выйти к своим подразделениям. Из-за тонкого льда бойцам пришлось идти по ледяной воде, разбивая преграду прикладами автоматов.

«Нужно чуть-чуть потерпеть, там должен камыш быть», — сказал один из бойцов своему сослуживцу, пытаясь подбодрить его в тяжёлой ситуации.

Инцидент вновь обратил внимание на языковой вопрос в украинской армии, где многие военнослужащие продолжают использовать русский язык в полевых условиях. Ещё в декабре прошлого года Верховная рада Украины рекомендовала депутатам ужесточить законодательство для усиления защиты украинского языка, включая меры по ограничению использования русского языка в семье, медиа и деловой сфере.