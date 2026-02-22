Дмитриев подчеркнул необходимость диалога после слов Уиткоффа о Путине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что мир во всём мире возможен благодаря открытой беседе и диалогу между странами. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мир восторжествует через диалог», — отметил он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал недавние слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Уиткоффа, российский лидер был с ним честен во время переговоров. Дмитриев подчеркнул, что диалог остаётся ключевым инструментом для достижения стабильности и предотвращения конфликтов.

Ранее Уиткофф заявил, что в ближайшие недели могут появиться положительные новости по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что надеется на продвижение в переговорном процессе, однако не уточнил детали возможных договорённостей и формат предстоящих контактов.