22 февраля, 04:53

Уиткофф пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели могут появиться хорошие новости по урегулированию украинского конфликта. Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — сказал Уиткофф.

Он не уточнил детали возможных договорённостей и не раскрыл формат предстоящих контактов. Спецпосланник отметил, что рассчитывает на продвижение в переговорном процессе. По его словам, работа по дипломатическому направлению продолжается.

Уиткофф: Путин в разговорах со мной всегда был честен
Ранее Стивен Уиткофф назвал возможные сроки нового раунда переговоров. Спецпосланник допустил встречу президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча может состояться в течение трёх недель. Уиткофф также не исключил трёхсторонний формат с участием американского лидера. Он подчеркнул, что Дональд Трамп присоединится к переговорам только при уверенности в их успехе.

