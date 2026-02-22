Роналду высказался о будущем в «Аль-Насре» после прекращения бойкота

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать чемпионат Саудовской Аравии и хочет остаться в этой стране. Слова португальского нападающего «Аль-Насра» привёл журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

«Я принадлежу Саудовской Аравии, хочу остаться здесь. Эта страна приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь», — сказал футболист.

Действующий контракт футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027 года. В начале февраля Роналду бойкотировал матчи своей команды из-за несогласия с действиями руководства клуба, которое не смогло усилить состав в трансферное окно. Он был недоволен деятельностью Суверенного фонда Саудовской Аравии, который, по его мнению, инвестирует недостаточно средств в «Аль-Наср», предоставляя преимущество принципиальному сопернику — «Аль-Хилялю».

Позже нападающий вернулся на поле и отличился в двух матчах подряд. На этом фоне в СМИ появилась информация о том, что Роналду может оказаться в клубе «Интер Майами», где играет аргентинец Лионель Месси. Однако сам футболист опроверг эти слухи своим заявлением о желании остаться в Саудовской Аравии.

Ранее Дональд Трамп записал видеообращение к Криштиану Роналду, в котором назвал его величайшим игроком всех времён. В своём обращении американский президент заявил, что Роналду нужен США, и призвал футболиста срочно отправляться в путь. Он подчеркнул, что Штаты ждут легендарного спортсмена. После слов главы государства на видео появляются уже вместе Трамп и сам Роналду, которые начинают набивать мяч.