Трамп на видео назвал Роналду величайшим футболистом и позвал его в США

Дональд Трамп записал видеообращение легендарному Криштиану Роналду. На видео президент США называет его «величайшим игроком всех времён» и даже зовёт в Штаты.

«Ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен», — сказал Трамп в видео, опубликованном в его TikTok-аккаунте.

После обращения на видео появляются Трамп и сам Роналду, которые начинают набивать мяч. Сам футболист пока не ответил на обращение американского лидера.

Ранее Дональд Трамп высказался о нынешнем состоянии Европы. По словам президента США, ЕС должен быть сильным, но на деле стал «мягким и неузнаваемым».