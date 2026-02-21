Трамп на видео назвал Роналду величайшим футболистом и позвал его в США
Дональд Трамп и Криштиану Роналду. Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch, © ТАСС / RONALD WITTEK / ЕРА
Дональд Трамп записал видеообращение легендарному Криштиану Роналду. На видео президент США называет его «величайшим игроком всех времён» и даже зовёт в Штаты.
«Ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен», — сказал Трамп в видео, опубликованном в его TikTok-аккаунте.
После обращения на видео появляются Трамп и сам Роналду, которые начинают набивать мяч. Сам футболист пока не ответил на обращение американского лидера.
Ранее Дональд Трамп высказался о нынешнем состоянии Европы. По словам президента США, ЕС должен быть сильным, но на деле стал «мягким и неузнаваемым».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.