Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 09:29

Бойцы «Центра» ударили по бригаде «Азов»*

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Войска группировки «Центр» за прошедшие сутки поразили личный состав и технику бригады спецназначения «Азов»*. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В сообщении ведомства также отмечается, что подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции и нанесли урон ряду других украинских формирований, включая механизированные, егерскую, аэромобильную, штурмовую бригады, штурмовой полк, бригаду теробороны и четыре бригады Нацгвардии.

Российские войска полностью заблокировали снабжение бригады ВСУ в Сумской области
Российские войска полностью заблокировали снабжение бригады ВСУ в Сумской области

Ранее ВСУ нанесли удар по школе в Луганске в момент нахождения там детей, применив новые типы беспилотных летательных аппаратов. Специалисты, изучив обломки, установили, что данные БПЛА не подпадают под регламентацию Женевской конвенции, а значит, их поражающие свойства и уровень угрозы для гражданского населения не оценивались международным сообществом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Признано террористическим и запрещено в РФ

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar