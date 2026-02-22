Войска группировки «Центр» за прошедшие сутки поразили личный состав и технику бригады спецназначения «Азов»*. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В сообщении ведомства также отмечается, что подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции и нанесли урон ряду других украинских формирований, включая механизированные, егерскую, аэромобильную, штурмовую бригады, штурмовой полк, бригаду теробороны и четыре бригады Нацгвардии.

Ранее ВСУ нанесли удар по школе в Луганске в момент нахождения там детей, применив новые типы беспилотных летательных аппаратов. Специалисты, изучив обломки, установили, что данные БПЛА не подпадают под регламентацию Женевской конвенции, а значит, их поражающие свойства и уровень угрозы для гражданского населения не оценивались международным сообществом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.