МВД предупредило о новых схемах мошенников с массовкой и сложными сценариями

Мошеннические колл-центры перешли к новой тактике обмана, разыгрывая перед жертвами многоходовые спектакли с участием десятков подставных лиц, чтобы вынудить человека самостоятельно перевести деньги. О такой схеме предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Никаких звонков из «службы безопасности банка», прямых требований «перевести деньги на безопасный счёт» или «назвать код». Мошеннические кол-центры выстраивают сложные «спектакли» с десятками участников, постоянно повышающимися ставками и проверенными психологическими приёмами», — говорится в сообщении.

Первый акт начинается с добавления человека в групповой чат, замаскированный под рабочую группу его организации. В переписке используются реальные фамилии и фотографии, поддерживается деловой стиль общения с обсуждением приказов и реестров, чтобы у жертвы сформировалось ощущение легитимности.

На втором этапе в чате появляется ссылка на бот или сервис, название которого максимально копирует государственный ресурс. Человеку предлагают формально подтвердить данные, нажав кнопку или отправив контакт, а другие участники чата демонстративно сообщают об успешном прохождении проверки. При этом передача данных не обязательно даёт мошенникам доступ к аккаунтам — их главная задача ввести жертву в управляемое состояние.

В третьем акте тональность общения резко меняется. Участники чата начинают писать о взломах «Госуслуг», оформлении доверённостей и попытках получения микрозаймов. Телефон жертвы заполняется СМС от микрофинансовых организаций с кодами подтверждения, что убеждает человека в реальности взлома всех сервисов и неминуемой потере средств.

Четвёртый этап строится на стрессе жертвы: в этот момент появляется «помощник» в лице якобы «сотрудника казначейства», техподдержки или правоохранительных органов. Гражданин уже сам звонит по предложенному номеру, считая, что действует правильно. Ему обещают содействие, но одновременно повышают уровень угрозы, сообщая, что его средства могли быть направлены террористам. По этой причине возможно возбуждение уголовного дела.

В финале жертву под предлогом блокировки операций, декларирования или проверки источников происхождения средств убеждают перевести деньги. Мошенники часто требуют делать это частями или привлекать доверенных лиц, чтобы усложнить отслеживание переводов и вывести максимальную сумму.

Ранее в МВД России составили типичный портрет жертвы телефонных и интернет-мошенников, основываясь на статистике преступлений. Чаще других на уловки аферистов попадаются женщины в возрасте от 30 до 49 лет. Как правило, это люди с высшим образованием, имеющие официальное место работы и ведущие активную социальную жизнь.