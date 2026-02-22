Во Львове задержали предполагаемую исполнительницу теракта

Офис генерального прокурора Украины сообщил о задержании гражданки, подозреваемой в причастности к взрывам во Львове. Один из инцидентов привёл к ранениям 24 человек и гибели сотрудницы полиции. Мэр города охарактеризовал произошедшее как террористический акт.

«Правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению [подрывов]. Идёт установление возможных иных причастных лиц», — сообщили в прокуратуре.

Взрывы произошли в ночь на воскресенье недалеко от магазина в доме №20 по улице Данилишина. В офисе генпрокурора добавили, что проводятся срочные следственные мероприятия, но детали пока не разглашаются. Возбуждено дело о теракте.

Ночной взрыв во Львове оказался спланированным терактом против правоохранителей. После поступления сигнала о проникновении в торговую точку на место оперативно прибыл первый экипаж патрульных, и в этот момент прогремел первый взрыв. Вторая детонация произошла сразу после того, как к объекту подтянулось подкрепление.