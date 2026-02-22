Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

22 февраля, 06:03

Ночной взрыв во Львове оказался спланированным терактом против правоохранителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Ночной вызов о предполагаемом ограблении магазина по адресу улица Данилишина, 20 в украинском Львове оказался заранее спланированной кровавой ловушкой для правоохранителей. Пресс-служба прокуратуры Львовской области в своём Telegram-канале поделилась деталями инцидента, который квалифицируют как теракт.

В ведомстве сообщили, что после поступления сигнала о проникновении в торговую точку на место оперативно прибыл первый экипаж патрульных, и в этот момент прогремел первый взрыв. Вторая детонация произошла сразу после того, как к объекту подтянулось подкрепление.

В результате погибла 23-летняя сотрудница полиции. Серьёзные повреждения получили патрульный автомобиль и находившееся поблизости гражданское транспортное средство.По информации мэра Львова Андрея Садового, количество пострадавших в ходе атаки увеличилось до 15 человек, причем некоторые из них находятся в критическом состоянии, и врачи борются за их жизни.

Специалисты-взрывотехники, работающие на месте происшествия, отмечают, что, судя по характеру разрушений, преступники применили самодельное взрывное устройство (СВУ), специально начиненное поражающими элементами для увеличения числа жертв.

Оксана Попова
