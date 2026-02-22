Полина Гагарина могла бы закрыть долг перед ФНС одним концертом, но есть один нюанс

Полина Гагарина может закрыть колоссальный долг перед Федеральной налоговой службой всего за один концерт — выступление артистки обойдётся в семь-десять миллионов рублей, а на новогодних праздниках ценник начинался от 12 миллионов. Правда, организаторы не спешат связываться со звездой.

По данным Mash, заказчики жалуются на жёсткий райдер и капризы артистки. В гримёрке она требует кокосовую воду, хумус, протеиновые батончики, молочку от Exponenta, соус дорблю, соевое молоко, итальянскую лепёшку и премиальный алкоголь, в том числе виски The Glenlivet Founder’s Reserve, шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Rémy Martin XO.

Для комфорта Гагариной необходима табличка с надписью «Без стука не входить», 15 тысяч рублей на оплату парковки, упаковка туалетной бумаги, диван длиной не короче 170 сантиметров и личный охранник. Один промах — и певица сразу забирает весь гонорар, после чего уезжает восвояси.

Договор о проведении выступления заключается с ООО «ГагараЭвент», а деньги перечисляются организации «Полина Гагарина».

Напомним, СМИ узнали о многомиллионной задолженности Полины Гагариной перед налоговиками. Она должна десять миллионов рублей. При этом выручка трёх компаний певицы в 2024 году составила 450 миллионов рублей.