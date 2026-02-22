Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 11:23

Дмитриев оценил стремление лидера АдГ убедить Европу, что без России мира не будет

Алиса Вайдель. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Алиса Вайдель. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поддержал позицию сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. В своём посте в соцсети X он заявил, что Вайдель разоблачает «поджигателей войны» из Великобритании и Евросоюза, которые пытаются помешать диалогу и мирному урегулированию на Украине.

По словам Дмитриева, ложные нарративы западных политиков рушатся благодаря диалогу, сотрудничеству и мирным усилиям между США и Россией. Так он отреагировал на видео с выступлением Вайдель на партийном мероприятии в земле Рейнланд-Пфальц. На записи немецкий политик заявила, что мир в Европе возможен только при участии России, и призвала к завершению конфликта на Украине.

В Германии призвали вернуться к поставкам энергоресурсов из России
В Германии призвали вернуться к поставкам энергоресурсов из России

Ранее сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла призвал западные страны вернуться к переговорам с Россией. По словам политика, необходимо вновь рассматривать Россию как часть европейского пространства и стремиться к восстановлению баланса. Хрупалла выразил надежду, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц возобновит диалог с Москвой, что поможет остановить эскалацию в отношениях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Германия
  • ЕС
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar