Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поддержал позицию сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. В своём посте в соцсети X он заявил, что Вайдель разоблачает «поджигателей войны» из Великобритании и Евросоюза, которые пытаются помешать диалогу и мирному урегулированию на Украине.

По словам Дмитриева, ложные нарративы западных политиков рушатся благодаря диалогу, сотрудничеству и мирным усилиям между США и Россией. Так он отреагировал на видео с выступлением Вайдель на партийном мероприятии в земле Рейнланд-Пфальц. На записи немецкий политик заявила, что мир в Европе возможен только при участии России, и призвала к завершению конфликта на Украине.

Ранее сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла призвал западные страны вернуться к переговорам с Россией. По словам политика, необходимо вновь рассматривать Россию как часть европейского пространства и стремиться к восстановлению баланса. Хрупалла выразил надежду, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц возобновит диалог с Москвой, что поможет остановить эскалацию в отношениях.