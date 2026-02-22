В Германии выступили за возвращение поставок российских энергоресурсов. Такой призыв на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц высказала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Она подчеркнула, что без этого страна теряет конкурентоспособность.

«У партии «Альтернатива для Германии» есть план для Германии, и мы совершенно чётко заявляем, что Германия должна вернуться к доступному и надёжному энергоснабжению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне. Это, конечно, включает в себя возвращение к атомной энергетике, и мы должны закупать энергоносители — нефть и природный газ — там, где это дешевле всего, а это Россия», — сказала она.

Вайдель подчеркнула, что ФРГ срочно нуждается в масштабных реформах. По её словам, отказ от дешёвых энергоресурсов подрывает экономику страны и ослабляет позиции Германии на мировом рынке. Именно экономические причины лежат в основе позиции партии по украинскому конфликту. По мнению Вайдель, его необходимо как можно скорее завершить путём переговоров.

Ранее сообщалось, что отказ от российского газа поставил Германию в крайне сложное положение. Запасы топлива в стране быстро сокращаются, а уровень газа в хранилищах опустился до 22,99%. Такая ситуация стала прямым следствием решения немецких властей отказаться от прямых поставок газа из России