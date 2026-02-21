Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 14:30

В Германии призвали создать европейскую конфедерацию, которая станет другом России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

ЕС неизбежно столкнётся с крахом, и альтернативой прошлому порядку должна стать новая европейская конфедерация с участием России. Такое предложение сделал старший научный советник комитета по иностранным делам немецкого парламента доктор Антон Фризен в статье для The American Conservative.

По его мнению, в нынешнем виде Евросоюз представляет собой искусственную бюрократическую надстройку, которая игнорирует национальные традиции и суверенитет. В новом же варианте объединения ставка будет сделана на общую защиту границ и прагматичную энергетическую политику, в том числе закупки ресурсов у РФ.

«Расширение на православные страны Восточной Европы должно быть прекращено», — добавил доктор Фризен.

В конце-концов, Восточная Европа, в том числе Украина, Белоруссия и Грузия, должны стать зонами столкновения и «мостами» между сторонами.

«Это абсурдно»: В Германии рассказали, как РФ ответит на требования Каллас по Украине
«Это абсурдно»: В Германии рассказали, как РФ ответит на требования Каллас по Украине

Ранее профессор политологии из США заявил, что ЕС объявит победой Украины сохранение того, что от неё останется. По словам Николая Петро, риторика Брюсселя в отношении спецоперации заметно изменилась.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Германия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar