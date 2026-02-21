ЕС неизбежно столкнётся с крахом, и альтернативой прошлому порядку должна стать новая европейская конфедерация с участием России. Такое предложение сделал старший научный советник комитета по иностранным делам немецкого парламента доктор Антон Фризен в статье для The American Conservative.

По его мнению, в нынешнем виде Евросоюз представляет собой искусственную бюрократическую надстройку, которая игнорирует национальные традиции и суверенитет. В новом же варианте объединения ставка будет сделана на общую защиту границ и прагматичную энергетическую политику, в том числе закупки ресурсов у РФ.

«Расширение на православные страны Восточной Европы должно быть прекращено», — добавил доктор Фризен.

В конце-концов, Восточная Европа, в том числе Украина, Белоруссия и Грузия, должны стать зонами столкновения и «мостами» между сторонами.

Ранее профессор политологии из США заявил, что ЕС объявит победой Украины сохранение того, что от неё останется. По словам Николая Петро, риторика Брюсселя в отношении спецоперации заметно изменилась.