В подконтрольном ВСУ Херсоне украинский военнослужащий изнасиловал маленького ребёнка. Как пишет «Блокнот» со ссылкой на местные сообщества, жертвой бойца по фамилии Тищенко стал трёхлетний внук его сожительницы. Известно, что незадолго до этого извращенец употребил наркотики.

Тищенко пытался избавиться от тела и выбросил его в мусоропровод. Пролетев пять этажей, мальчик чудом выжил и утром его нашёл коммунальщик. Ребёнка госпитализировали.

Насильник скрылся, его разыскивают. Официально правоохранительные органы не сообщали о произошедшем — боятся реакции местных жителей.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что население подконтрольной ВСУ столицы региона продолжает уезжать из-за коммунальных проблем и жёсткого военного режима. По словам Владимира Сальдо, местная администрация пытается поддерживать в городе репрессивный порядок, забывая о помощи жителям.