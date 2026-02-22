Олимпиада в Милане
22 февраля, 12:44

Дания не в курсе, зачем США прислали госпитальный корабль к берегам Гренландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vadim_N

Власти Дании заявили, что не были проинформированы о планах США направить в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях. Данную информацию передаёт телерадиокомпания DR со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Датские чиновники подчеркнули, что правительство не в курсе каких-либо планов по отправке из США в Гренландию медицинского судна. Более того, по словам Поульсена, в подобной помощи нет никакой необходимости. Он подчеркнул, что население Гренландии получает всю требуемую медицинскую помощь на месте, а при необходимости может пройти специальное лечение в самой Дании.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил об отправке американского госпитального судна к побережью Гренландии для оказания медицинской помощи местному населению. Трамп сообщил, что судно направляется к острову в сотрудничестве с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри. По словам американского лидера, госпиталь предназначен для заботы о многих больных людях, о которых там никто не думает.

