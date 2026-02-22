Результат лыжницы Непряевой в марафоне на Играх в Италии аннулировали из-за её ошибки

Российская лыжница Дарья Непряева лишилась результата в марафонской гонке на Олимпийских играх после того, как по ошибке использовала лыжи соперницы. Большую часть дистанции Непряева прошла не на своих лыжах, и после 21,6 км заехала в бокс немки Катарины Хенних Дотцлер, используя её экипировку.

Ошибка привела к аннулированию результата россиянки: немка Дотцлер финишировала девятой, Непряева была одиннадцатой. 23-летняя спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров, серебряным призёром мирового первенства, дважды чемпионкой России и обладательницей медалей национальных первенств. Марафон стал заключительной гонкой в соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Италии, Игры завершатся 22 февраля.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершилась женская индивидуальная лыжная гонка на 10 км свободным стилем, в которой россиянка Дарья Непряева показала результат 24 минуты 45 секунд и заняла 21-е место. Спортсменка стартовала под 29-м номером рядом с признанными звёздами мирового лыжного спорта. Первую часть дистанции она прошла относительно спокойно и не вошла в двадцатку на отметке 1,8 км.