Экс-премьер Украины обвинил Зеленского и его окружение в создании ОПГ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский и его окружение превратились в организованную преступную группировку, что, по его словам, понимают и видят во всём мире. Об этом он рассказал ТАСС.

«Уже всему миру видно и понятно, что все окружение Зеленского, включая его самого, — это абсолютно организованная преступная группировка. Такое определение дал не я, а Национальное антикоррупционное бюро», — подчеркнул Азаров.

Экс-премьер отметил, что масштабы разворовывания, в том числе американских и европейских средств, колоссальны. В интервью он вспомнил дело НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины по операции «Мидас», где участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. Координатором расследования назвали Тимура Миндича, друга Зеленского, который успел покинуть страну до проведения обысков.

Ранее НАБУ сообщило, что бывший министр энергетики Герман Галущенко, находящийся под арестом, присвоил 12 миллионов долларов, похищенных у компании «Энергоатом». Около 7,4 миллиона долларов были переведены на счета подставного фонда, к которому имела доступ только семья Галущенко, а ещё примерно 4 миллиона долларов экс-чиновник получал наличными в Швейцарии.