Греция намерена стать новым «газовым хабом» Евросоюза на фоне подготовки объединения к полному прекращению импорта российского голубого топлива в 2027 году. Об этом пишет газета The Financial Times.

По мнению властей республики, географическое положение, имеющиеся мощности, модернизация инфраструктуры и помощь США помогут ей занять центральную роль на газовом рынке Европы. Тот же министр энергетики Ставрос Папаставру, занявший пост в прошлом году, активно выступает за укрепление связей со Штатами на фоне переориентации ЕС на поставки американского топлива.

Уже существует СПГ-терминал на острове Ревитусса. После 2022 года Греция, Болгария, Румыния, Молдавия и Украины на базе уже существующей инфраструктуры создали систему «вертикального коридора» для поставок газа по нему с юга на север.

Причём Греция начала диверсифицировать поставки ещё до начала боевых действий, подчеркнула гендиректор газотранспортного оператора DESFA Мария Рита Галли. Так, в 2020 году завершилось строительство трубопровода TAP, соединяющего греко-турецкую границу с Италией через Албанию и Адриатическое море. А постройка газопровода-интерконнектора в Болгарию с двумя новыми компрессорными станциями увеличило пропускную способность.

Ранее в Германии заявили о катастрофических последствиях отказа Берлина от российского газа. По словам главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, Федеративная Республика оказалась на грани: запасы топлива иссякают, а уровень заполненности хранилищ опустился до 23%.