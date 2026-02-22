Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 14:00

FT пишет о желании Греции стать главным «газовым хабом» Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leoks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leoks

Греция намерена стать новым «газовым хабом» Евросоюза на фоне подготовки объединения к полному прекращению импорта российского голубого топлива в 2027 году. Об этом пишет газета The Financial Times.

По мнению властей республики, географическое положение, имеющиеся мощности, модернизация инфраструктуры и помощь США помогут ей занять центральную роль на газовом рынке Европы. Тот же министр энергетики Ставрос Папаставру, занявший пост в прошлом году, активно выступает за укрепление связей со Штатами на фоне переориентации ЕС на поставки американского топлива.

Уже существует СПГ-терминал на острове Ревитусса. После 2022 года Греция, Болгария, Румыния, Молдавия и Украины на базе уже существующей инфраструктуры создали систему «вертикального коридора» для поставок газа по нему с юга на север.

Причём Греция начала диверсифицировать поставки ещё до начала боевых действий, подчеркнула гендиректор газотранспортного оператора DESFA Мария Рита Галли. Так, в 2020 году завершилось строительство трубопровода TAP, соединяющего греко-турецкую границу с Италией через Албанию и Адриатическое море. А постройка газопровода-интерконнектора в Болгарию с двумя новыми компрессорными станциями увеличило пропускную способность.

Почти половину импортного газа в 2025 году Украина получила из Венгрии
Почти половину импортного газа в 2025 году Украина получила из Венгрии

Ранее в Германии заявили о катастрофических последствиях отказа Берлина от российского газа. По словам главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, Федеративная Республика оказалась на грани: запасы топлива иссякают, а уровень заполненности хранилищ опустился до 23%.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Греция
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar