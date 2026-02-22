Семью погибшего в Петербурге мальчика поставили в очередь на улучшение жилищных условий

Многодетная семья, в которой в конце января пропал, а затем был найден убитым ребёнок, получила возможность на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил адвокат Никита Сорокин, представляющий интересы семьи.

«После решения нескольких юридических моментов удалось поставить семью в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Появилась возможность получить новое жильё. Надеемся, что решение данного вопроса для многодетной семьи с шестью детьми не будет сильно затянуто», — написал он в своём канале в Max.

По словам адвоката, администрация Красносельского района уже предоставила семье квартиру для временного переезда, чтобы в их старом жилье можно было сделать ремонт.

Сорокин также сообщил, что обсуждал с соцслужбами вопрос о лишении родительских прав. В администрации заявили, что пока не ставят этот вопрос на повестку, а основную задачу видят в поддержке семьи в тяжёлой жизненной ситуации.

Ранее адвокат информировал, что мать убитого мальчика стала подозреваемой по уголовному делу, однако он выразил надежду, что постановление о возбуждении дела будет отменено, так как состав преступления в действиях матери отсутствует. По данным источника ТАСС, семья с декабря 2025 года считалась неблагополучной, мальчик школу не посещал. В семье — шестеро детей, старшему 13 лет, младшему 6 месяцев.