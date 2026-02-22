Семью погибшего в Петербурге мальчика поставили в очередь на улучшение жилищных условий
Обложка © «Шедеврум»
Многодетная семья, в которой в конце января пропал, а затем был найден убитым ребёнок, получила возможность на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил адвокат Никита Сорокин, представляющий интересы семьи.
«После решения нескольких юридических моментов удалось поставить семью в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Появилась возможность получить новое жильё. Надеемся, что решение данного вопроса для многодетной семьи с шестью детьми не будет сильно затянуто», — написал он в своём канале в Max.
По словам адвоката, администрация Красносельского района уже предоставила семье квартиру для временного переезда, чтобы в их старом жилье можно было сделать ремонт.
Сорокин также сообщил, что обсуждал с соцслужбами вопрос о лишении родительских прав. В администрации заявили, что пока не ставят этот вопрос на повестку, а основную задачу видят в поддержке семьи в тяжёлой жизненной ситуации.
Ранее адвокат информировал, что мать убитого мальчика стала подозреваемой по уголовному делу, однако он выразил надежду, что постановление о возбуждении дела будет отменено, так как состав преступления в действиях матери отсутствует. По данным источника ТАСС, семья с декабря 2025 года считалась неблагополучной, мальчик школу не посещал. В семье — шестеро детей, старшему 13 лет, младшему 6 месяцев.
Напомним, тело девятилетнего Паши было обнаружено в одном из водоёмов Ленинградской области. Согласно материалам следствия, ребёнка сначала избили до смерти, после чего его тело спрятали в воде. По версии следователей, 38-летний педофил Пётр Жилкин предложил мальчику деньги за оказание интимных услуг, а получив отказ, нанёс ему смертельный удар и попытался инсценировать утопление, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, в уголовном деле появились новые эпизоды с возможными жертвами педофила. На компьютере Жилкина обнаружено около двух терабайт видеоматериалов с участием несовершеннолетних.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.