В США застрелили мужчину, который пытался попасть в резиденцию Трампа с дробовиком

Сотрудники секретной службы США нейтрализовали вооружённого мужчину, который попытался незаконно проникнуть на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми. По её словам, неизвестный был вооружён предметом, похожим на дробовик, и нёс с собой канистру для горючего.

«Вооружённый мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго», — сказал он.

Мужчина примерно 20 лет был обнаружен у северных ворот резиденции. По данным пресс‑секретаря, злоумышленник погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома. Водителя задержали на месте, а транспортное средство было осмотрено и признано безопасным.