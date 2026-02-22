Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 14:36

В США застрелили мужчину, который пытался попасть в резиденцию Трампа с дробовиком

Обложка © Wikipedia / Jud McCranie

Обложка © Wikipedia / Jud McCranie

Сотрудники секретной службы США нейтрализовали вооружённого мужчину, который попытался незаконно проникнуть на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми. По её словам, неизвестный был вооружён предметом, похожим на дробовик, и нёс с собой канистру для горючего.

«Вооружённый мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго», — сказал он.

Мужчина примерно 20 лет был обнаружен у северных ворот резиденции. По данным пресс‑секретаря, злоумышленник погиб на месте.

Баллон и плакат про Трампа: В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за подозрительного мужчины
Баллон и плакат про Трампа: В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за подозрительного мужчины

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома. Водителя задержали на месте, а транспортное средство было осмотрено и признано безопасным.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar