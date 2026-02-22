Олимпиада в Милане
22 февраля, 15:00

Российские авиакомпании завершили эвакуацию с Кубы — вывезено почти 4,3 тысячи пассажиров

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В ходе девяти рейсов российские авиакомпании перевезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Суммарно оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Вывозные рейсы стартовали 13 февраля и последний завершился в воскресенье в 17:27 мск, когда в аэропорту Шереметьево приземлился самолёт авиакомпании «Россия» из Варадеро. Вывозные полёты также выполняла авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind).

В Кремле рассказали о помощи Кубе в тяжёлые времена
Ранее сообщалось, что Россия продолжает оказывать Кубе помощь в условиях дефицита топлива, вызванного энергетической блокадой со стороны США. По словам вице-премьера Александра Новака, поставки российской нефти на остров будут продолжены. Новак подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся, однако конкретные детали он пока не раскрывает.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
