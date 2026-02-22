Житель Воронежа смыл джинсы в унитаз и оставил целую многоэтажку без воды

Житель Воронежа после бурной ночи случайно смыл джинсы в унитаз и в итоге оставил без воды целую многоэтажку. Мужчина не заметил, как его брюки оказались в унитазе, и по привычке нажал на слив. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Воронежец смыл джинсы и сломал канализацию. Видео © Telegram/ Mash

Штаны ушли в общий стояк и забили канализацию. Уже утром дом столкнулся с коммунальной аварией: воду перекрыли, жильцы начали жаловаться, пришлось вызывать аварийную бригаду и менять трубы. Теперь виновнику «туалетного перформанса» может грозить счёт минимум на 500 тысяч рублей. Эти расходы, вероятно, взыщут через суд.

Ранее в Калуге строители засорили цементом канализацию в одной из многоэтажек. Из-за этого произошёл потоп на нескольких этажах. Специалисты и коммунальщики устраняли засор, а также извлекали тряпки и влажные салфетки из системы до четырёх часов утра.