Большинство немцев не заводят детей из-за слишком высокой стоимости жизни

Жизнь в ФРГ стала настолько дорогой, что большинство немцев просто не могут позволить себе завести ребёнка. К такому выводу пришли социологи института Insa, а немецкое издание Bild опубликовало их отчёт.

«Многие немцы, по-видимому, хотели бы стать родителями, но не решаются на это из-за высоких расходов», — сказано в тексте.

Выяснилось, что 55% участников опроса считают содержание детей в Германии финансово непосильным. Лишь 34% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, а ещё 11% не смогли определиться с ответом.

Большинство респондентов (81%) уверены, что главный тормоз для демографии — это безумные цены на аренду жилья, продукты и электричество. Кроме того, 59% немцев жалуются на непомерные налоги и соцвзносы, а 58% — на то, что ребёнка просто негде оставить: яслей и садиков катастрофически не хватает.

Почти половина граждан (48%) считает, что государство недостаточно помогает семьям. Ещё 40% боятся, что после рождения ребёнка их доходы серьёзно просядут.

Руководитель Insa Герман Бинкерт заявил, что ситуация сложилась драматичная. По его словам, более 60% немцев в самом активном возрасте (от 30 до 49 лет) убеждены: сегодня в Германии позволить себе детей попросту нереально.

А правительство РФ делает всё возможное, чтобы помочь будущим родителям. Ранее сообщалось, что скоро в России будущим мамам начнут проводить дополнительный пренатальный скрининг в третьем триместре беременности. Такое нововведение включено в обновлённый порядок оказания медицинской помощи. Новый скрининг направлен на выявление пороков развития плода, которые проявляются на поздних сроках.