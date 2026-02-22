Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 16:06

Готовятся удивлять защитников: Россиянки активно скупают секс-костюмы к 23 Февраля

Продажи эротических костюмов в России выросли в 30 раз в преддверии 23 Февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /VGstockstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /VGstockstudio

В преддверии 23 февраля в России резко выросли продажи женских костюмов для ролевых игр. Как сообщает SHOT, за последнюю неделю спрос на такие наряды увеличился в 30 раз.

Лидером продаж стал костюм полицейского в формате мини-юбка и топ — его популярность взлетела в 50 раз при цене около тысячи рублей. На втором месте костюм горничной стоимостью от 700 до 2500 рублей. Замыкает тройку наряд секси-дьяволицы — спрос на него вырос в 20 раз.

Вместе с костюмами девушки активно приобретают интим-игрушки — их продажи за неделю подскочили в 40 раз. В топе также оказались резиновые куклы, среди которых наибольшим спросом пользуются мулатки. Цены на них варьируются от полутора до 11 тысяч рублей.

«Явное неуважение»: В РФ призвали запретить продажу костюмов монашек и священников в секс-шопах
«Явное неуважение»: В РФ призвали запретить продажу костюмов монашек и священников в секс-шопах

Ранее сообщалось, что цены на товары для взрослых в России за последние три года выросли в среднем на 28–34%. Ключевым фактором подорожания стало ослабление рубля в 2023–2024 годах, поскольку до 70% ассортимента занимает импортная продукция. Дополнительно на стоимость повлияли удорожание перевозок, увеличение сроков доставки и ужесточение требований к сертификации.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar