Готовятся удивлять защитников: Россиянки активно скупают секс-костюмы к 23 Февраля
Продажи эротических костюмов в России выросли в 30 раз в преддверии 23 Февраля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /VGstockstudio
В преддверии 23 февраля в России резко выросли продажи женских костюмов для ролевых игр. Как сообщает SHOT, за последнюю неделю спрос на такие наряды увеличился в 30 раз.
Лидером продаж стал костюм полицейского в формате мини-юбка и топ — его популярность взлетела в 50 раз при цене около тысячи рублей. На втором месте костюм горничной стоимостью от 700 до 2500 рублей. Замыкает тройку наряд секси-дьяволицы — спрос на него вырос в 20 раз.
Вместе с костюмами девушки активно приобретают интим-игрушки — их продажи за неделю подскочили в 40 раз. В топе также оказались резиновые куклы, среди которых наибольшим спросом пользуются мулатки. Цены на них варьируются от полутора до 11 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что цены на товары для взрослых в России за последние три года выросли в среднем на 28–34%. Ключевым фактором подорожания стало ослабление рубля в 2023–2024 годах, поскольку до 70% ассортимента занимает импортная продукция. Дополнительно на стоимость повлияли удорожание перевозок, увеличение сроков доставки и ужесточение требований к сертификации.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.