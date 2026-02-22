Готовятся удивлять защитников: Россиянки активно скупают секс-костюмы к 23 Февраля

В преддверии 23 февраля в России резко выросли продажи женских костюмов для ролевых игр. Как сообщает SHOT, за последнюю неделю спрос на такие наряды увеличился в 30 раз.

Лидером продаж стал костюм полицейского в формате мини-юбка и топ — его популярность взлетела в 50 раз при цене около тысячи рублей. На втором месте костюм горничной стоимостью от 700 до 2500 рублей. Замыкает тройку наряд секси-дьяволицы — спрос на него вырос в 20 раз.

Вместе с костюмами девушки активно приобретают интим-игрушки — их продажи за неделю подскочили в 40 раз. В топе также оказались резиновые куклы, среди которых наибольшим спросом пользуются мулатки. Цены на них варьируются от полутора до 11 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на товары для взрослых в России за последние три года выросли в среднем на 28–34%. Ключевым фактором подорожания стало ослабление рубля в 2023–2024 годах, поскольку до 70% ассортимента занимает импортная продукция. Дополнительно на стоимость повлияли удорожание перевозок, увеличение сроков доставки и ужесточение требований к сертификации.