Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 17:16

Направил дробовик на силовиков: Появились подробности вооружённого нападения на поместье Трампа

Ворвавшийся в поместье Трампа целился из дробовика в силовиков

Обложка © ТАСС / AP / Marta Lavandier

Обложка © ТАСС / AP / Marta Lavandier

В США мужчина, который был застрелен возле поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, целился в силовиков из дробовика. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Инцидент произошёл в 01:30 по местному времени (09:30 мск). Агенты Секретной службы США, осуществлявшие патрулирование периметра, заметили мужчину, который пытался проникнуть в поместье.

«Они встретили мужчину, который нёс канистру для топлива и дробовик. Ему было сказано бросить эти два предмета, он положил канистру и при этом поднял дробовик для стрельбы», — говорится в сообщении.

В этот момент сотрудник управления шерифа и два агента Секретной службы открыли огонь, нейтрализуя угрозу. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Американский подросток признался в убийстве родителей ради покушения на Трампа
Американский подросток признался в убийстве родителей ради покушения на Трампа

Ранее сообщалось, что сотрудники секретной службы США нейтрализовали вооружённого мужчину, который попытался незаконно проникнуть на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Неизвестный был вооружён предметом, похожим на дробовик, и нёс с собой канистру для горючего.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar