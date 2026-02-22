Направил дробовик на силовиков: Появились подробности вооружённого нападения на поместье Трампа

В США мужчина, который был застрелен возле поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, целился в силовиков из дробовика. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Инцидент произошёл в 01:30 по местному времени (09:30 мск). Агенты Секретной службы США, осуществлявшие патрулирование периметра, заметили мужчину, который пытался проникнуть в поместье.

«Они встретили мужчину, который нёс канистру для топлива и дробовик. Ему было сказано бросить эти два предмета, он положил канистру и при этом поднял дробовик для стрельбы», — говорится в сообщении.

В этот момент сотрудник управления шерифа и два агента Секретной службы открыли огонь, нейтрализуя угрозу. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

