Регион
22 февраля, 18:11

В Финляндии откроют школу с обучением на русском языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В финском Турку к осени 2027 года планируют открыть частную языковую школу с обучением на финском и русском языках. Об этом сообщает Yle. В дальнейшем в программе могут появиться также испанский, китайский и арабский языки.

На первом этапе школа предложит базовое образование для учеников с 1 по 3 класс — ожидается около 20 детей и два учителя. По словам председателя родительского комитета финско-русских классов Екатерины Тяхкяпяя, проект позиционируется как многоязычная школа, а не только финско-русская. Обучение планируется бесплатным, финансирование на старте обеспечит специально созданный фонд.

Ранее Life.ru писал, что в Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры. Пока трудно сказать, пойдёт ли правительство на это, однако «политическая воля и запрос» на это сохраняются.

    avatar