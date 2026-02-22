Олимпиада в Милане
22 февраля, 18:40

Основатель американской ЧВК Blackwater вошёл в руководство украинского дронового стартапа

Эрик Принс. Обложка © AP/TASS

Эрик Принс, основатель американской ЧВК Blackwater (ныне Constellis), вошёл в руководство украинского стартапа Swarmer, который разрабатывает программное обеспечение для боевых дронов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы SEC, поданные в рамках подготовки компании к IPO.

Принс назначен неисполнительным председателем совета директоров. В письме потенциальным инвесторам он сообщил, что ПО компании с апреля 2024 года использовалось на Украине более чем в 100 тыс. боевых миссий, что позволило обучить алгоритмы и модели машинного обучения.

Также отмечается, что вооружённые силы США и союзников по НАТО рассматривают автономные дроновые операции как приоритетное направление для инвестиций.

На «Рамштайне» анонсировали новый пакет военной помощи Украине почти на $3 млрд
Ранее Принс назвал российские РЭБ самыми эффективными. По его мнению, Армия России показывает высокие результаты на полях сражения. Принс заявил о существенном снижении эффективности американского высокоточного оружия в условиях боевых действий.

