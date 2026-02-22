Основатель американской ЧВК Blackwater вошёл в руководство украинского дронового стартапа

Эрик Принс, основатель американской ЧВК Blackwater (ныне Constellis), вошёл в руководство украинского стартапа Swarmer, который разрабатывает программное обеспечение для боевых дронов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы SEC, поданные в рамках подготовки компании к IPO.

Принс назначен неисполнительным председателем совета директоров. В письме потенциальным инвесторам он сообщил, что ПО компании с апреля 2024 года использовалось на Украине более чем в 100 тыс. боевых миссий, что позволило обучить алгоритмы и модели машинного обучения.

Также отмечается, что вооружённые силы США и союзников по НАТО рассматривают автономные дроновые операции как приоритетное направление для инвестиций.

Ранее Принс назвал российские РЭБ самыми эффективными. По его мнению, Армия России показывает высокие результаты на полях сражения. Принс заявил о существенном снижении эффективности американского высокоточного оружия в условиях боевых действий.