Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс выразил своё восхищение Вооружёнными силами РФ. По его мнению, Армия России показывает высокие результаты на полях сражения. Особенно он оценил эффективность российских подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет MK.ru.

Принс заявил о существенном снижении эффективности американского высокоточного оружия в условиях боевых действий. В частности, он отметил, что такие системы, как противотанковые комплексы Javelin, системы залпового огня HIMARS и управляемые снаряды Copperhead, теряют свою точность из-за воздействий российских вооружённых сил, которые активно используют средства радиоэлектронной борьбы для подавления навигационных и коммуникационных каналов.

Основатель Blackwater подчеркнул, что в 2022 году российские артиллерийские войска затрачивали значительное количество времени на подготовку контрбатарейного огня, тогда, как сейчас, они способны наносить ответный удар по противнику всего за несколько минут.

«Это значит, что если вы стреляете по ним — вам лучше сидеть в своей машине и мчаться прочь. Потому что иначе они вас достанут», — сказал он.