Скончался 102-летний советский разведчик, ветеран ВОВ Петрос Петросян

Советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Петрос Петросян умер на 103-м году жизни в Армении. Об этом сообщила заместитель председателя Объединения ветеранов Армении, главный редактор журнала «Ветеран» Елена Шуваева, пишет РИА «Новости».

«Петрос Арташесович скончался вчера вечером. В декабре ему исполнилось 102 года», — отметила она.

По словам Шуваевой, Петросян скончался накануне вечером. В декабре ему исполнилось 102 года. До столетнего возраста он возглавлял Комитет ветеранов Великой Отечественной войны при Объединении ветеранов Армении. Последние два года являлся почётным председателем этой организации.

Петрос Петросян родился 19 декабря 1923 года в Армении. В 1941 году он добровольцем вступил в Красную армию. С 1942 года воевал на фронтах. Командуя артиллерийской батареей, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Чехословакии. Был трижды ранен, но возвращался в строй и дошёл до Берлина.

После войны Петросян работал разведчиком. С 1959 по 1972 год он выполнял задания на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и на американском континенте. Также занимался налаживанием связей между Арменией и диаспорой. В 2014 году вышла его книга «Страницы из жизни разведчика». Петрос Петросян был удостоен более 100 государственных наград. Среди них — ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За активные действия в разведке».

