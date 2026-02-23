Олимпиада в Милане
22 февраля, 21:57

Дмитриев пошутил о присоединении Канады к США после финала хоккейного турнира ОИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал финал олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

«Сборная США побеждает свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой», — написал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ обыграл результат встречи, назвав сборную Канады будущим 52-м штатом Америки. По его мнению, этот матч может стать одним из последних, где команды выступают как представители разных государств, намекая на гипотетическое присоединение соседней страны к США.

Сама игра, прошедшая 22 февраля, завершилась напряжённой борьбой. Американским хоккеистам удалось сломить сопротивление принципиальных соперников лишь в дополнительное время — итоговый счёт встречи составил 2:1 в пользу сборной США.

Трамп положил глаз не только на Гренландию, но и на Олимпиаду

Для американцев это золото стало третьим в истории и первым с 1980 года, когда они сенсационно обыграли сборную СССР, а затем и Финляндию. Также США выигрывали Олимпиаду в 1960 году. Канадские хоккеисты девять раз выигрывали Олимпиаду. По этому показателю они делят первое место с отечественными хоккеистами — семь раз Олимпиаду выигрывала сборная СССР, один раз — Объединённая команда, один раз — сборная России.

