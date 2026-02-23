Дмитрий Шепелев рассказал, что сын становится капризным в присутствии мамы

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын ведёт себя по-разному в зависимости от того, находится ли рядом один или оба родителя. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По его словам, наедине с ним ребёнок самостоятельно ест, одевается, чистит зубы и читает книги. Однако при маме поведение меняется, появляются жалобы и капризы.

«Забавный вывод: получается, если ваш ребёнок идеален, когда вы с ним наедине, но превращается в маленького монстра при появлении второго родителя — это не провал воспитания», — отметил Шепелев.

Шепелев уточнил, что изучает литературу по воспитанию и связывает такую реакцию с тем, что при двух родителях ребёнок проверяет границы дозволенного. Телеведущий добавил, что воспринимает подобные проявления как естественный процесс. Он считает, что в семье формируется собственная модель взаимодействия, где ребёнок учится отстаивать позицию.

«Так что в следующий раз, когда сын при жене закатит истерику из-за того, что я нажал кнопку лифта раньше, чем он, я со спокойным сердцем пойду пить кофе, пока жена его успокаивает», — написал Шепелев.

Ранее Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь. Она опубликовала видео в своём телеграм-канале. На кадрах мать и десятилетняя София танцуют в лифте. Утяшева отметила, что они с дочкой отправляются на отдых, пока мужчины заняты своими делами. Звёздная мама пожелала всем хороших выходных.