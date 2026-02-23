С 1 марта в России введут новые правила использования дачных участков

С 1 марта вступают новые правила, которые меняют порядок использования земельных участков. Как рассказал агентству «Прайм» старший партнёр, гендиректор ЮФ «Ляпунов, Терёхин и партнёры» Филипп Терёхин, изменения касаются видов разрешённого использования (ВРИ).

Документ вводит единый подход к определению и изменению ВРИ с учётом особенностей каждой территории. Собственники смогут быстрее и проще уточнять назначение участков, а в ряде случаев процедура будет ограничиваться лишь уведомлением.

Терёхин подчеркнул, что для бизнеса несоответствие фактической деятельности установленному ВРИ повышает риски отказов в согласованиях и возникновения претензий со стороны контролирующих органов. Для арендаторов закон ужесточает правила использования земли: применять участок для целей, не предусмотренных договором аренды и нормами территории, станет практически невозможно.

Ранее Life.ru писал о новых нормах для владельцев загородной недвижимости, которые вступят в силу в 2026 году и затронут вопросы использования земли, борьбы с сорняками и регистрации построек. Если собственник в течение трёх лет после приобретения участка не приступит к его освоению, ему выпишут штраф. Кроме того, начиная с марта, борьба с борщевиком на собственном участке станет не просто рекомендацией, а прямой обязанностью владельца.