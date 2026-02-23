Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду, историю и здравый смысл. Об этом дипломат рассказала в интервью ТАСС.

По её словам, та часть граждан Украины, которая не только говорит на русском языке, но и знает основные вехи истории Незалежной, России и их совместного прошлого, в первую очередь защищает здравый смысл.

«Они защищают правду, защищают достоверность, они защищают историю. Мне кажется, они просто защищают своё душевное здоровье, потому что, когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — отмечает Захарова.

Официальный представитель МИД РФ вновь подчеркнула, что русскоязычные украинцы, не желающие разрывать связь с Россией, по сути стоят на страже правды, праведности и здравого смысла.

Ранее Мария Захарова сообщила, что за рубежом растёт интерес к достоверной информации о событиях в зоне проведения специальной военной операции. Она отметила, что каждый день российские бойцы в зоне СВО демонстрируют подвиги, которые навсегда вписываются в историю страны и мира, приближая, по её словам, победу правды над ложью.