Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 02:18

Турецкая фермерша выкормила брошенного ягнёнка и обрела хвостик на всю жизнь

Обложка © TikTok / TRT Haber

Обложка © TikTok / TRT Haber

В турецкой деревне Куршунлу овца отказалась кормить одного из трёх новорождённых ягнят. Местная жительница Мелиха Эртен взяла малыша на ручное вскармливание. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Турецкая фермерша выкормила брошенного ягнёнка и обрела хвостик на всю жизнь. Видео © TikTok / TRT Haber

По данным агентства, 20 дней назад овца принесла тройню, однако одного ягнёнка не подпустила к себе и не позволила ему пить молоко. Фермерша решила спасти животное и начала кормить его с помощью шприца и бутылочки. Теперь животное повсюду следует за своей спасительницей.

«Теперь он мой талисман. Куда бы я ни пошла, он всегда со мной. Когда я приезжаю к кому-нибудь в гости, я говорю, что привезу с собой ягнёнка», — рассказала Мелиха Эртен.

IKEA наварилась на продаже «обезьяних игрушек» после видео с сиротой Панчем из Японии
IKEA наварилась на продаже «обезьяних игрушек» после видео с сиротой Панчем из Японии

Шестимесячную обезьянку по кличке Панч также отвергла родная мать после родов. Сотрудники учреждения взяли малыша на ручное вскармливание. Чтобы восполнить потребность в тактильном контакте, зоологи предложили детёнышу несколько мягких игрушек. Панч выбрал плюшевую фигурку орангутана, которая стала для него заменой матери. Сообщалось, что детёныш постепенно налаживает контакт с другими обезьянами в вольере и привлекает в зоопарк повышенное внимание посетителей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Турция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar