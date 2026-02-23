В турецкой деревне Куршунлу овца отказалась кормить одного из трёх новорождённых ягнят. Местная жительница Мелиха Эртен взяла малыша на ручное вскармливание. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Турецкая фермерша выкормила брошенного ягнёнка и обрела хвостик на всю жизнь. Видео © TikTok / TRT Haber

По данным агентства, 20 дней назад овца принесла тройню, однако одного ягнёнка не подпустила к себе и не позволила ему пить молоко. Фермерша решила спасти животное и начала кормить его с помощью шприца и бутылочки. Теперь животное повсюду следует за своей спасительницей.

«Теперь он мой талисман. Куда бы я ни пошла, он всегда со мной. Когда я приезжаю к кому-нибудь в гости, я говорю, что привезу с собой ягнёнка», — рассказала Мелиха Эртен.

Шестимесячную обезьянку по кличке Панч также отвергла родная мать после родов. Сотрудники учреждения взяли малыша на ручное вскармливание. Чтобы восполнить потребность в тактильном контакте, зоологи предложили детёнышу несколько мягких игрушек. Панч выбрал плюшевую фигурку орангутана, которая стала для него заменой матери. Сообщалось, что детёныш постепенно налаживает контакт с другими обезьянами в вольере и привлекает в зоопарк повышенное внимание посетителей.