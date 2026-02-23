Максим Галкин* устроил съёмку на замёрзшем озере в шведской столице. Исполнитель песни «Будь или не будь» опубликовал видео, на котором он прогуливается по льду озера Меларен в Стокгольме.

«Чувствуете, что я на озере? Пилим контент», — прокомментировал Галкин*.

Галкина* высмеяли за съёмки на озере и посоветовали брать пример с SHAMAN. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Шоумен обратился к человеку с телефоном с просьбой снять его на фоне живописных пейзажей. Юморист попросил оператора поймать удачный ракурс, чтобы передать масштаб и красоту окружающей природы. Сам телеведущий также снял панорамное видео, показав отдыхающих на озере людей, и отметил, что температура воздуха в Стокгольме составляет минус один градус.

Некоторые блогеры, увидев кадры, поначалу приняли место съёмки за центр Москвы. В комментариях они признавались, что им показалось, будто Галкин* стоит на Красной площади. Однако другие подписчики поспешили их разубедить, отметив, что артист находится в эмиграции, и пожелали ему продолжать снимать контент за границей.

«Лизни лёд! Почему лёд не лизнул? Там не было льда, только снег. Можно было бы и поесть, но сейчас это не в тренде. Максим*, лизни лёд и беги к Алле Борисовне!», — требуют фолловеры.

Напомним, ранее Shaman полизал Байкал и открыл портал в ад в комментариях. Певец Ярослав Дронов удивил поклонников необычным способом знакомства с природой. Артист выложил в соцсетях ролик, на котором он облизывает лед озера Байкал, и снабдил видео провокационной подписью 18+. На кадрах музыкант, стоя на замёрзшем озере, несколько секунд проводит языком по льду, после чего делится впечатлениями. Реакция подписчиков не заставила себя ждать, превратив комментарии в настоящий фарс.

