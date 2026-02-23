Эксперт назвал среднюю пенсию российских генералов

В 2025 году пенсия генерал-майора ВС в России в среднем достигала 75 тысяч рублей, тогда как представители МВД с аналогичным званием получали около 67 тысяч рублей. Такие данные озвучил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он подчеркнул, что военнослужащие выходят на пенсию за выслугу лет раньше гражданских, поскольку их служба связана с повышенными рисками. При расчёте учитывается смешанный стаж: к примеру, 12,5 года военной службы могут суммироваться с 25 годами общего трудового стажа.

Сафонов также отметил особенности пенсионного обеспечения для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН. Пенсии лиц с выслугой более 20 лет формируются в размере половины денежного довольствия, при этом каждый дополнительный год службы увеличивает выплаты на 3%, однако общая сумма не может превышать 85% от базового оклада.

А ранее профессор Александр Сафонов рассказал, что пенсия космонавтов 1-го класса и инструкторов-космонавтов может достигать более одного миллиона рублей. Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов зависит от стажа службы. При полной выслуге — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — пенсия составляет 55% от денежного довольствия и увеличивается на 3% за каждый дополнительный год.