Онищенко защитил бахилы от нападок депутатов

Использование бахил в медицинских учреждениях не представляет опасности и не противоречит научным данным. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Никаких научно обоснованных данных о том, что бахилы приносят вред, нет. Коврики с дезинфицирующими средствами применяются давно, но они не решают проблему. Эти меры нужно совмещать», — сказал он.

Бахилы остаются частью системы санитарной безопасности в поликлиниках и не имеют доказанного негативного воздействия. Он также отметил, что вопросы утилизации одноразового медицинского инвентаря действительно могут вызывать обеспокоенность, однако в России этот процесс давно выстроен и работает без сбоёв.

Ранее в Госдуме выступили против обязательного ношения бахил в медицинских учреждениях. Такие средства защиты целесообразны лишь в «чистых» зонах — операционных, реанимациях и других специализированных помещениях. В обычных условиях бахилы доставляют больше неудобств, поскольку люди в них чаще поскальзываются и спотыкаются, а грязь при этом всё равно разносится по зданиям.