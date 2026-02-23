Мошенники всё реже разводят россиян и жалуются, что в стране закончились «лохи»

У мошенников всё реже получается выудить у россиян деньги, и они даже жалуются, что в стране закончились «лохи». По словам источника в силовых структурах, аферисты говорят о резком спаде успешных разводов, а ситуация в целом не только вышла на плато, но и начала улучшаться.

За минувший год таких случаев стало на 15-20% меньше. Всё благодаря усилиям в кибербезопасности и разъяснительной работе с населением, а также то, что аферисты просто «уже развели почти всех, кого могли». У оставшейся части мнительных граждан просто нет денег

«Обманывать их не на что», — добавил собеседник Baza.

Несмотря на позитивную динамику, мошенники продолжают выдумывать новые способы развода, в том числе с ИИ, дипфейками и подставными аккаунтами. Причём попасть на крючок можно где угодно — хоть в домовом чате, хоть при переводе денег продавцу на рынке.

Ранее москвич повёлся на сообщение от «бывшего руководителя» и был обманут на десятки миллионов рублей. Вскоре после ответа он общался с «правоохранителями» и перевёл все накопления на счета мошенников. Общий ущерб превышает 41 миллион рублей.