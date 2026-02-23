В Русской православной церкви призвали определять меру поста совместно с духовником

Во время Великого поста принято отказываться от мяса, рыбы, яиц и молочной продукции, а в храмах во время Страстной недели читают покаянные молитвы и реже совершают литургию. Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов пояснил, что пост — время исправления и духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году пройдёт 12 апреля.

Протоиерей напомнил, что монашеский устав предполагает куда более жёсткие ограничения, в том числе ограничения использования масла и методов приготовления пищи, а в некоторые дни следующие правилам питаются сухой едой. Однако мирянам лучше определить меру поста со священником.

«Совершенно точно нужно определять меру поста не по спискам в интернете и не по монашеским уставам, а в зависимости от своего здоровья, воцерковлённости, жизненных обстоятельств, и обговорить это со священником, с которым вы лично общаетесь, который знает вас», — заключил собеседник РИА «Новости».

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих к молитве и воздержанию в Великий пост. По его словам, это поможет духовному преображению и работе над собственным слабостями.